Маленькі українці з нетерпінням чекають на Святого Миколая. Вони пишуть листи, сповнені надії, що є той, хто може захистити та здійснити їхні дитячі мрії. Тож давайте допоможемо чарівникові напекти солодощів. Пригостіть миколайчиками також тих маленьких українців, які нині опинилися у скруті. Нехай малеча повірить у дива!

Тісто:

100 г меду

100 г цукру

350—380 г борошна

дрібка солі

100 г вершкового масла

1 чайна ложка соди

1 середнє яйце та 1 жовток

1 чайна ложка меленої кориці

1 столова ложка порошку какао

Глазур:

1 середній білок

170 г цукрової пудри

0,5 чайної ложки соку лимона

У каструлі з’єднати какао, масло, цукор, сіль і мед. Також всипати корицю — так спеція краще розкриє свій аромат. Поставити на слабкий вогонь, тримати на плиті до повного розчинення продуктів. Зняти з плити, дати охолонути до теплого стану. Всипати соду (без верху), все перемішати. Сода вступить у реакцію з медом, в тісті не відчуватиметься, натомість печиво трохи підніметься. Замість соди можна взяти 2 чайні ложки розпушувача та змішати з борошном. Додати в тепле (не гаряче) тісто яйце та жовток (білок використовуватимемо для глазурі), перемішати до однорідності. Поступово всипати борошно, замісити тісто. Спочатку вимішувати ложкою, потім — руками. Щойно тісто почне відставати від рук і не буде прилипати, борошна більше не підсипати. Воно м’яке, пластичне, як пластилін. Покласти його в пакет (для зручності трохи розпластати качалкою) та сховати на 30—60 хв. у холодильник. Воно стане твердішим, тож буде зручніше працювати. Також зручно приготувати тісто звечора, а зранку випікати печиво. Далі відрізати чверть (для зручності), розім’яти руками, щоб стало більш пластичним. Трохи присипати стіл борошном. Розкачати на пласт 3—4 мм завтовшки. Вирізати формочками печиво, викласти на застелене пергаментом деко. Зробити фігурки з тіста, що залишилося. (З великих формочок виходить приблизно 40 штук, з маленьких — 60—70).

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 5—7 хв. Спочатку печиво м’яке, та як охолоне, стане більш твердим. Дати повністю охолонути.

Порада: якщо печиво нерівно піднялося в духовці, щоб його вирівняти, слід ще гарячим притиснути кухонною дошкою. Поверхня «розгладиться», й прикрашати глазур’ю буде простіше.

Для глазурі в миску викласти охолоджений білок, трохи збовтати виделкою. Поступово всипати пудру (її краще просіяти, щоб була без грудочок), розмішати. Для розпису глазур має бути густою, щоб не розтікалася. За потреби підсипати ще пудри. Щоб глазур стала ще білішою, додати пів чайної ложки лимонного соку. Але більше додавати не треба, бо глазур тріскатиметься. Перекласти в кондитерський мішок і прикрасити печиво на власний смак.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.