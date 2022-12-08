Сад після крижаного дощу гарний лише на фотографіях. Насправді дерева можуть сильно постраждати: вони вкриваються крижаним панциром, загальна вага якого часом сягає кількох десятків кілограмів. Людина не може вплинути на погодні умови. Але в наших силах допомогти рослинам подолати наслідки. Головне — не перестаратися!

ЧОГО ВАРТО УНИКАТИ

1. Збивати кригу під час мінусової температури. Так ми завдаємо корі, особливо молодим гілочкам, мікротравм, через які згодом проникне інфекція.

2. Намагатися випрямити зігнуті рослини — тонкий стовбур, гілки можуть тріснути або й зовсім обламатися.

3. Відігрівати зледенілі ділянки гарячим повітрям або водою. Так рослина отримає ще й температурну травму.

4. Обприскувати крони розчином солі чи сечовини. Так, концентрований розчин «з’їсть» кригу. Але зрештою крижану кірку змінить сольова.

ЯК ДОПОМОГТИ РОСЛИНАМ

1. Під гілки, що сильно нагнулися, поставте підпірки.

2. Зламані відразу прибирайте, не чекаючи відлиги. Зрізи дезінфікуйте зеленкою чи спиртом та по можливості обробіть садовим бальзамом.

3. Обов’язково треба обстукати і прибрати кригу з укриттів — тієї ж полуничної чи ожинової грядки. Багато хто часто про це забуває. Адже крижана кірка створює герметичне покривало не гірше плівки. У результаті рослини починають задихатися, під укриттям підвищується вологість, а це ризик розвитку грибкової інфекції. До речі, з лутрасилу, як показує досвід, прибрати лід практично неможливо. А ось із мішків з-під цукру він відлітає миттєво. Зважайте на ці особливості укривних матеріалів.

Посипайте крижані доріжки — краще піском чи золою, а не сіллю.

Обов’язково підгодовуйте птахів! Крижаним панциром вкриті не лише гілки та стовбури дерев, а й відкриті ділянки землі, дерев’яні стіни, ягоди, що залишилися на деревах. Пернатим нема де взяти корм, через що можуть загинути.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.