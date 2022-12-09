Згідно з календарем на 2023 рік, 1 січня припадає на неділю, а Різдво (7 січня) — на суботу. В ст.73 Кодексу Законів про працю України визначено, якщо великі державні чи релігійні свята припадають на вихідний день, то наступний після них понеділок також вихідний. 2 та 9 січня 2023 року мали бути вихідними днями.

Та наразі, враховуючи воєнний стан, який запроваджений по всій території України від 24 лютого 2022 року та продовжений до 19 лютого 2023 року, додаткові вихідні, починаючи від 8 березня 2022 року, були скасовані.

Додаткових вихідних у січні 2023 року — на Новий рік і Різдво — не буде.