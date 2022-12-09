Не обов’язково. Адже згідно з ч.1 ст.811 Цивільного кодексу договір оренди житла укладається у письмовій формі. Водночас, як зазначено у ч.4 ст.209 цього Кодексу, правочин на вимогу однієї зі сторін може бути завірений нотаріально.

За договором найму (оренди) житла одна сторона — власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Договір перш за все має містити інформацію про: предмет договору — об’єкт оренди (будинок або квартира із зазначенням конкретної адреси), термін дії договору (якщо його не зазначити, вважається, що договір укладено на 5 років) і, звісно, розмір та періодичність оплати. Не зайвим буде зазначити порядок дострокового розірвання договору, відповідальність сторін.

Нотаріальне посвідчення є обов’язковим тільки за умови, що договір оренди укладено з метою подальшого викупу житла (ч.2 ст.811 ЦК України).