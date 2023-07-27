Раніше й не думала, що кабачки можна їсти в сирому вигляді! Це ж чудова можливість зберегти їх хрусткими та вітамінними.

САЛАТ ІЗ МОРКВОЮ ПО-КОРЕЙСЬКИ

2 середні кабачки; 2 середні морквини; 3—4 зубчики часнику; 3 столові ложки яблучного оцту (6%); 1 чайна ложка цукру; 1 чайна ложка (неповна) солі; 1 столова ложка приправи для моркви по-корейськи; 50 мл олії.

Кабачки (молоденькі можна не чистити) та моркву натерти на тертушці для моркви по-корейськи. Часник дрібно нарізати, додати до кабачків його, оцет і приправу для моркви по-корейськи. В сковорідці розігріти олію. Викласти моркву, готувати на середньому вогні 2—3 хв. Зняти з вогню, всипати сіль, цукор. Гарячу моркву додати до кабачків. Перемішати, поставити в холодильник на 2 год.

МАЛОСОЛЬНІ

3 невеликі кабачки; 0,5 чайної ложки солі; чверть чайної ложки чорного меленого перцю; 1 чайна ложка прованських трав; 1 чайна ложка цукру; 2 столові ложки яблучного оцту; 2—3 зубчики часнику; 2 столові ложки олії.

Кабачки (молоденькі можна не чистити) нарізати кружальцями чи брусками. Викласти в пакет. Додати сіль, перець, трави, цукор. Влити оцет і олію. Часник вичавити, додати до кабачків. Пакет зав’язати, інтенсивно потрусити, щоб усе перемішалося. Покласти в холодильник на 30 хв., але що довше промаринуються, то краще.

З ПЛАВЛЕНИМ СИРОМ

2—3 невеликі кабачки; 1 чайна ложка солі; 2 плавлені сирки; 5—7 гілочок кропу; 3 зубчики часнику; дрібка чорного меленого перцю; 100 г майонезу.

Кабачки нарізати невеликими кубиками. Викласти в глибоку миску. Залити окропом, вода має повністю їх покрити. Посолити, перемішати, залишити на 10 хв. бланшуватися. Крупно натерти сирки. Додати до сирків посічений кріп і вичавлений часник.

Кабачки викласти на сито, щоб стекла вода. Дати охолонути, потім додати до інших інгредієнтів, поперчити, засмачити майонезом і перемішати. Салат виходить неймовірно ароматним.

Олеся ОЛІЙНИК. м. Васильків.