Улюблені українські ласощі, знайомі з дитинства.

1 середнє яйце

3 жовтки

40 г цукру

50 г вершкового масла

чверть чайної ложки соди

дрібка солі

1 столова ложка оцту (9%)

80 г сметани (20%)

300 г борошна

олія (для фритюру)

цукрова пудра

У 250 г борошна додати соду. Викласти кубики холодного масла, перетерти на крихту. Додати цукор, сіль, яйце, жовтки, сметану та оцет. Замісити тісто, поступово підмішуючи ще близько 50 г борошна. Тісто не має липнути до рук. Викласти в пакет і залишити в холодильнику на 1 год.

Стіл трохи присипати борошном. Розділити тісто навпіл, розкачати тонко (2—3 мм) на прямокутник. Нарізати смужки 3х7 см. По центру смужок зробити надріз. Сформувати вергуни — вивернути заготовку через прорізаний отвір.

Добре розігріти в каструльці олію (заготовки мають плавати). Занурювати в олію вергуни, як один бік підрум’яниться, перевернути на інший. Готові викласти на паперовий рушник. Як охолонуть, перекласти на таріль і присипати цукровою пудрою.