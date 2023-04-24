Улюблені українські ласощі, знайомі з дитинства.
- 1 середнє яйце
- 3 жовтки
- 40 г цукру
- 50 г вершкового масла
- чверть чайної ложки соди
- дрібка солі
- 1 столова ложка оцту (9%)
- 80 г сметани (20%)
- 300 г борошна
- олія (для фритюру)
- цукрова пудра
У 250 г борошна додати соду. Викласти кубики холодного масла, перетерти на крихту. Додати цукор, сіль, яйце, жовтки, сметану та оцет. Замісити тісто, поступово підмішуючи ще близько 50 г борошна. Тісто не має липнути до рук. Викласти в пакет і залишити в холодильнику на 1 год.
Стіл трохи присипати борошном. Розділити тісто навпіл, розкачати тонко (2—3 мм) на прямокутник. Нарізати смужки 3х7 см. По центру смужок зробити надріз. Сформувати вергуни — вивернути заготовку через прорізаний отвір.
Добре розігріти в каструльці олію (заготовки мають плавати). Занурювати в олію вергуни, як один бік підрум’яниться, перевернути на інший. Готові викласти на паперовий рушник. Як охолонуть, перекласти на таріль і присипати цукровою пудрою.
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