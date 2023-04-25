За ініціативи Мінветеранів Уряд вніс у березні зміни до постанов КМУ №№719, 280 та 214, якими вдосконалив порядки виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами та членами їхніх сімей.

Зокрема, створено механізм реалізації права на отримання грошової компенсації тими одержувачами, яким така компенсація була призначена у 2018—2022 рр. і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення рф вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупованої рф, за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. За чотирма бюджетними програмами в 2023 році на це передбачено 5,5 млрд грн — завдяки всебічній підтримці Прем’єр-міністра України, Офісу Президента та Парламенту.

Із покроковою інструкцією щодо забезпечення житлом ветеранів і членів їхніх родин можна ознайомитися за цим посиланням: https://mva.gov.ua/ua/news/minveteraniv-pidgotuvalopokrokovu-instrukciyu

Зокрема, ветерани та члени їхніх родин можуть отримати детальну інформацію щодо таких питань:

як стати на облік громадянам, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання;

який перелік документів потрібно подати для зарахування на квартирний облік;

як реалізувати право на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанов №719, №280, №214 та №206;

який перелік документів потрібно подати для призначення грошової компенсації;

як придбати житло за новим місцем перебування, якщо кошти в 2021 році були зараховані на поточний рахунок, відкритий на території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупованій рф;

як реалізувати право на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення, якщо рішення про призначення винесено на території, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованій рф.

У разі виникнення запитань можете звертатись і до Відділу з розробки та реалізації житлових програм Департаменту соціального захисту Мінветеранів за телефоном: 0(63) 688-95-98.