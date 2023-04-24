Хочете збирати по 15 кг огірків з куща, по 2 відра помідорів і кошики перців із кожної рослини, виростити міцні качанчики капусти, гарбузи та цибулю, що добре зберігаються?

Тоді навчіться правильно підживлювати грядки навесні. Одне з головних завдань господаря нині — забезпечити рослини поживними речовинами, що швидко засвоюються. Також бажано покращити структуру ґрунту, зробити його максимально повітропроникним і вологоємним. Домогтися цього можна різними способами, наприклад, внести відповідні мінеральні добрива та розпушувачі.

КОРИСНА ОРГАНІКА

Добру справу зробили, якщо встигли вже посіяти гречку, горох, люпин, овес, гірчицю чи фацелію на сидерати. За 25 днів до висадки розсади молоду зелень скошують і закладають у землю на глибину полотна лопати. Трава швидко перегниє, зробить ґрунт більш пухким і збагатить азотом та іншими поживними речовинами.

Для більшого ефекту рекомендують після скошування сидератів розсипати по поверхні ґрунту міндобриво (за інструкцією), а потім перекопати на глибину полотна лопати. Якщо ж із посівом сидератів спізнилися, використовуйте замість них компост або перегній — присипте землю з розрахунку відро на кв.м ділянки, потім сформуйте грядки. Якісним вважається перегній, що пролежав щонайменше 2 роки.

А от від внесення свіжого гною та курячого посліду навесні варто відмовитися. Особливо на грядки, де вирощуватимете редиску, буряк, моркву, цибулю, часник, томати, картоплю. Від надлишку азоту імунітет рослин почне знижуватися, вони можуть відмовитися плодоносити, натомість нарощуватимуть листя. Крім того, овочі на удобрених свіжим гноєм грядках можуть містити велику кількість нітратів. Виняток — огірки, гарбузи, кабачки. Їх можна удобрювати навіть свіжим гноєм, пам’ятаючи про міру.

МІНЕРАЛЬНІ — УНІВЕРСАЛЬНІ

Замість органічних добрив навесні можна використати мінеральні. Результат буде нітрохи не гірший. До того ж це ще й дешевше, бо міндобрив потрібно менше. Перевагу надавайте комплексним сумішам, що містять одночасно азот, фосфор і калій:

✔ азот відповідає за зростання листя, підходить для салату, капусти, цибулі на перо;

✔ фосфор збільшує кількість і вагу плодів, потрібен гороху, перцям, томатам, баклажанам;

✔ калій покращує розвиток кореневої системи, необхідний коренеплодам: моркві, бурякам, картоплі.

Універсальний варіант для всіх овочів — внести під перекопування по 15—25 г аміачної селітри на кв.м.

Якщо є можливість внести добрива під різні культури, рекомендуємо такі варіанти (на кв.м):

під редиску, томат — по 17—18 г сечовини;

під томати, перці, баклажани — по 20—30 г сульфату калію;

під боби, горох, квасолю та пряні трави (петрушка, кріп, кінза) — по 8—10 г суперфосфату.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.