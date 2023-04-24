Весна — не лише пора квітування, а ще й алергій. Хоча їхні причини можуть бути не пов’язані з рослинами. Подразнення на шкірі як симптом дерматологічних хвороб може виникати внаслідок контакту з одягом, постільною білизною чи побутовою хімією. Це може свідчити про наявність контактної алергії, яка розвивається при безпосередньому потраплянні алергену на шкіру. Як наслідок, розвивається контактний алергічний дерматит. Крім того, це може спровокувати загострення таких хронічних дерматозів, як атопічний дерматит чи екзема, каже лікар-дерматовенеролог, трихолог Медичного центру Святої Параскеви Вікторія БАСКАКОВА.

ПАТЧ-ДІАГНОСТИКА

Точно діагностувати контактну алергію можна виключно за допомогою патч-тестів. Це наклейки з різними алергенами, що накладають на шкіру спини пацієнта на 48 год., після чого оцінюють результати. Відреагують лише ті ділянки, де є речовини, що спричиняють алергію в конкретної людини.

Для чого це потрібно? Уявіть того, хто не може контактувати з побутовою хімією, користуватися косметичними засобами, фарбувати волосся чи нігті, бо виникає алергія. Або, наприклад, причиною стають стоматологічні засоби — коронки, пломби, імпланти, які в такому разі після купи обстежень доведеться видаляти. Саме цим пацієнтам показане патч-тестування, яке дозволить визначити алерген, щоб надалі його уникати та покращити якість свого життя. Тож аби знайти, на що саме у вас алергія, або внаслідок яких компонентів згаданих засобів виникає реакція подразнення, — варто пройти патч-тестування, наголошує лікарка.

ПРАВИЛА… ПРАННЯ

Як же можна, не нашкодивши собі, забезпечити чистоту одягу, постільної білизни тощо? Якщо шкіра схильна до подразнень, або наявне конкретне алергічне захворювання, важливо навчитися правильно обирати засоби для прання і застосовувати їх.

✔ Надавайте перевагу рідким засобам — вони краще розчиняються у воді, менше затримуються на тканинах і легко виполіскуються. У цьому випадку легше й регулювати кількість засобу, достатнього для об’єму речей, які пратимете.

✔ Не обирайте пральні засоби з вираженими ароматами та кольорами.

✔ Після машинного прання варто увімкнути додаткове полоскання без ополіскувача — самою водою, щоб вимити залишки засобу з тканин.

✔ Чи варто застосовувати ополіскувачі для одягу? Радше ні! Бо вони призначені для пом’якшення та ароматизування тканин, тоді як ароматизатори можуть виявитися контактними алергенами та провокувати відповідні реакції. Тому, щоб прибрати жорсткість тканин, краще сушити їх у сушарці або природним шляхом і попрасувати.

✔ Натуральні складники — не завжди на користь. Чимало натуральних рослинних компонентів, ефірних олій можуть спричиняти алергічні реакції, тому краще їх уникати.

✔ Неодмінно виперіть новий одяг перед тим, як його надягти! Тканини на виробництві часто обробляють хімічними засобами для збереження гарного вигляду та уникнення пошкодження.

✔ Обирайте засоби з позначками «гіпоалергенний», «алерген-контрольований», «дерматологічно тестований», «для чутливої шкіри». Хоча це й не гарантує на сто відсотків відсутності реакцій на такі засоби, але вони містять однозначно менше можливих алергенів.

✔ Не варто сушити прання на вулиці, особливо у весняно-літньо-осінню пору, коли в повітрі багато аероалергенів, які можуть затриматися на одязі чи постільній білизні, застерігає Вікторія Баскакова.

Ольга ГОЙДЕНКО.