Є випадки, коли українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів.

Учасники засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО надали роз’яснення з цього приводу. Так, відповідно до постанови КМУ від 12.08.93 №637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків, роз’яснюють у Мінреінтеграції.

Відповідна норма діє у разі, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій. Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

А на підставі показань свідків органи Пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.