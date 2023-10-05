Фантастично смачний сливовий пиріг! До чаю можна пекти хоч щодня.

На форму 20х30 см

Тісто:

2 яйця

100 г цукру

50 г вершкового масла

50 г вершкового масла 120 мл молока

1 чайна ложка розпушувача

240 г борошна

по дрібці солі та ваніліну

500—700 г слив

Пісочна присипка:

90 г цукру

130 г борошна

80 г вершкового масла

Для тіста в миску викласти яйця, всипати цукор, ваніль і сіль. Збити міксером до пишності. Влити розтоплене масло (охолоджене) та молоко, знову перемішати міксером. Борошно змішати з розпушувачем, всипати в тісто, розмішати до однорідності. Тісто має важко сповзати з ложки.

Для присипки в миску всипати борошно, додати цукор і холодне масло. Розтерти пальцями на крихту.

Форму для випічки застелити пергаментом, вилити рівномірно тісто. Половинки слив без кісточок викласти на тісто зрізом догори. Наприкінці присипати крихтою. За бажання можна додати трохи кориці.

Випікати в добре розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 40—45 хв. Час випікання залежить від особливостей вашої духовки. Перед нарізанням дати трохи охолонути.