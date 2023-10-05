Саджанці з відкритою кореневою системою потрібно встигнути посадити до середини жовтня. Не відкладайте цю роботу на весну.

Рослини починають вегетувати дуже рано, вже в середині квітня, тому посадити навесні не встигнете (в березні земля ще холодна, нерідко замерзла). Саджанці в горщиках (із закритою кореневою системою) можна садити на постійне місце практично будь-коли — з весни до пізньої осені. Жимолость віддає перевагу пухкій родючій землі. Рослина сонцелюбна, тому її не можна вирощувати в тіні від садових будівель і високорослих дерев.

Ґрунт для заповнення ям слід змішати з 10 кг зрілого компосту, 150 г суперфосфату та 70 г калійної солі. У центрі заглиблення формують невеликий горбок, зверху насипають ще 3—5 см родючого ґрунту (щоб добрива не обпалювали оголене коріння), рясно поливають і висаджують саджанець, акуратно розправляючи коріння. Кореневу шийку при посадці заглиблюють не більше ніж на 4 см (у саджанця з горщика заглиблювати її не можна).

Жимолость самобезплідна, тому потрібно садити на ділянці дерева двох-трьох сортів, щоб зав’язувалися плоди.