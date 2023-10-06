Із викопуванням канн особливо поспішати не варто. Дочекайтеся перших приморозків. Викопують зазвичай тоді ж, коли й жоржини.

А з огляду на те, що літо було дуже тепле, у вересні ці рослини ще можуть на повну цвісти. Якщо зарано викопати, канна не встигне накопичити поживні речовини. Протягом двох тижнів перед викопуванням квіти не поливають.

Викопувати краще вилами. Відступіть на 20—30 см від стебла, аби не поранити корені. Виймайте рослини із земляною грудкою — з нею кореневище краще перезимує. Важливо не пошкодити кореневу шийку, інакше під час зберігання може загнити кореневище. Надземну частину обріжте, залишивши 20 см стебла.

Не розділяйте гніздо на окремі кореневища перед зберіганням. Це можна буде зробити навесні.

Оптимальна температура для зберігання канн — 5—7 градусів. Для зимівлі згодиться погріб або відсік для овочів у холодильнику. Кореневища із землею складають у ящики. Можна приготувати для зберігання суміш із торфу, тирси та піску (1:1:1). Час від часу злегка збризкуйте субстрат із пульверизатора, щоб не пересохли.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА.