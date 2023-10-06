Такою стравою легко ситно нагодувати родину. Це неймовірно смачно, особливо зі сметаною! Палюшки можна подати як самостійну страву чи гарнір до м’яса.

500 г картоплі

1 невелике яйце

100 г борошна

100 г солоного сала

1 велика цибулина

1 чайна ложка солі

дрібка чорного меленого перцю

1 лавровий листок

олія

Сало (краще з м’ясним прошарком) та цибулину нарізати дрібними кубиками. Обсмажити сало до рум’яності, додати цибулю, смажити разом до золотавості. Зняти з вогню.

Картоплю відварити в мундирі (так картопляне пюре вийде ароматнішим). Дати повністю охолонути, почистити, розім’яти товкачиком. Додати яйце, сіль, перець, перемішати до однорідності. Поступово всипати борошно, замісити тісто. Воно має бути м’яким, щоб палюшки вийшли ніжними, не глевкими.

Розділити тісто на 4 частини. Кожну розкачати на припиленому борошном столі на джгутик. Нарізати шматочками завтовшки 1—1,5 см. Кожен трохи розплющити. Закип’ятити в каструлі воду з лавровим листком, посолити, влити столову ложку олії. Викласти в каструлю палюшки, довести до кипіння, як спливуть, дістати шумівкою в миску. Зверху викласти сало з цибулькою.