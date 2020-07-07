Вузькі рукави сорочок або штанини, горловини з вигнутими лініями, рельєфи, виточки та інші деталі на плоскій поверхні розгладити складно, а то й неможливо. Наявність у вашому арсеналі тугої прасувальної подушки спростить завдання. У чому ідея? Подушку підкладають підходящою округлістю під те місце, яке потрібно розгладити, і ви легко відпрасуєте без складок і зморшок.

Такими подушками користуються професійні швачки і називаються вони кравецька болванка. Виготовляють їх з цупких натуральних тканин або матеріалів двох видів — вовняних і бавовняних. При роботі з вовняними матеріалами використовують сторону, обтягнуту вовною, вона чудово вбирає вологу. Бавовняне покриття другої сторони здатне витримувати високі температури праски. В якості наповнювача для таких болванок використовують тирсу, яка надає необхідну жорсткість — така подушка не повинна бути м’якою. Як зробити її самостійно, щоб мати свою власну прасувальну болванку?

Вам знадобиться:

* Цупка натуральна світла тканина

* дрібні обрізки тканини (натуральні)

* швейні матеріали

З цупкої тканини виріжте овал з одного боку вужчий, з іншого — ширший (для прасування різних деталей). Розмір приблизно 30х15–20 см плюс припуски на шви 1,5 см. Прострочіть по контуру подвійною строчкою, залишивши незашитою ділянку для набивання. Дуже щільно набийте подушку обрізками (можна ватою або тирсою). Але тільки не синтетикою — такі наповнювачі пружинять навіть при щільному набиванні, і під впливом високої температури синтетика буде плавитися. Набивати потрібно дуже-дуже щільно — подушка має бути, як камінчик. Щоб наповнювач рівномірно ліг, без горбочків, кілька разів вдарте подушкою об тверду поверхню. Отвір міцно зашийте.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.