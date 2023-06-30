Лише з кількох сосисок і листа тонкого лаваша можна приготувати цікаву закуску для пікніка або сніданку.

3 тонкі сосиски

1 лист тонкого лаваша

кетчуп

1 яйце

твердий сир

3 столові ложки молока

олія

сіль

Лаваш розрізати на смужки, що дорівнюють довжині сосисок. Змастити смужки кетчупом, рівномірно притрусити тертим сиром. Викласти сосиски та згорнути в три рулетики. Проткнути їх шпажками (зубочистками), щоб закріпити зрізи, і нарізати шайбочками довільного розміру (2,5—3 см).

У мисці змішати яйце та молоко, підсолити та перемішати. В отриману суміш занурити заготовки та обсмажити на сковороді в олії з обох боків до рум’яності (смажити з боку сосисок).