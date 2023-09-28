Дійсно, від вибору стовпчиків для паркана залежить дуже багато, насамперед — наскільки довго зможуть прослужити вони й сама огорожа.

ДЕРЕВ’ЯНІ

Раніше вважали, що такі найдешевші. Проте ціни на деревину значно зросли, а матеріал від того не став довговічнішим. Навіть найнадійніші та правильно оброблені дерев’яні опори не зможуть прослужити більше 10—12 років.

Якщо все ж таки обиратимете дерев’яні стовпчики, то постарайтеся максимально продовжити термін їхньої служби — за допомогою спеціальних антисептиків і розчину мідного купоросу.

АЗБОЦЕМЕНТНІ

Азбоцементні труби досить практичні та прості в установці, не вирізняються вони й високою ціною. Але ці переваги нівелюються тим, що труби всередині порожнисті й вимагають накриття. Інакше можуть тріснути, коли наповняться водою та замерзнуть узимку. Слід враховувати й той факт, що кріпити лаги до таких основ паркана досить складно. Можна, звичайно, використовувати хомути та спеціальні фіксатори, але з ними також потрібно не перестаратися, інакше є ризик пошкодження або навіть тріщини встановленої труби.

МЕТАЛЕВІ

Такі труби для огорож вважають найбільш практичними. Стовпчики з металу надійні, міцні, прості в монтажі та кріпленні до них практично будь-якого матеріалу. Можуть прослужити набагато довше, ніж дерев’яні та азбоцементні.

БЕТОННІ

Досить часто використовують нині саморобні бетонні стовпчики, ціна яких залежить тільки від вартості найпростіших матеріалів і вашого вміння відлити основу з першого разу. Тобто можна значно знизити витрати, якщо є вільний час і хоча б теоретичні знання, а далі потрібна лише ваша фізична праця. Такі стовпчики якісні та довговічні.

ЦЕГЕЛЬНІ

Це найбільш декоративні стовпчики для огорожі, принаймні інші подібні знайти складно, хоча завжди можна спробувати (фігурні стовпчики з бетону, ковані, з різьбленого дерева тощо). Водночас цегляні стовпчики дуже дорогі, та й працювати з ними непросто. Крім того, вони потребують фундаменту, взаємної перев’язки, декоративної обробки та профілактики. Вибір — за господарем.