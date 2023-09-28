У нашій родині цей рецепт печінки користується величезною популярністю. Соковиті ароматні часточки кислого яблучка в поєднанні з печінкою — це щось неймовірне на смак.

500 г курячої печінки

2 середні кислі ароматні яблука

3 середні цибулини

олія

борошно

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки солодкої паприки

Яблука почистити від насіння, нарізати часточками. Обирайте тверді плоди, щоб зберегли форму. Обсмажити яблука в олії з обох боків на вогні вище середнього. Смажити швидко, до рум’яності. Перекласти в окрему тарілку.

Цибулю нарізати тоненькими кільцями. Обсмажити в олії до рум’яності, всипати паприку, перемішати. Перекласти до яблук. Печінку почистити від жилок, нарізати невеликими шматочками. Посолити, поперчити, перемішати, щоб сіль і чорний перець рівномірно покрили шматочки. Обкачати їх у борошні й обсмажити на великому вогні, щоб одразу утворилась скоринка (2 хв.). Довго смажити не треба, щоб печінка не пересохла, а залишилась ніжною. Додати до печінки яблука, цибулю. Накрити сковорідку кришкою, тушкувати на маленькому вогні 7—10 хв.

Анна КОЗАЧЕНКО. м. Пирятин.