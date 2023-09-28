У нашій родині цей рецепт печінки користується величезною популярністю. Соковиті ароматні часточки кислого яблучка в поєднанні з печінкою — це щось неймовірне на смак.
- 500 г курячої печінки
- 2 середні кислі ароматні яблука
- 3 середні цибулини
- олія
- борошно
- 0,5 чайної ложки солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 0,5 чайної ложки солодкої паприки
Яблука почистити від насіння, нарізати часточками. Обирайте тверді плоди, щоб зберегли форму. Обсмажити яблука в олії з обох боків на вогні вище середнього. Смажити швидко, до рум’яності. Перекласти в окрему тарілку.
Цибулю нарізати тоненькими кільцями. Обсмажити в олії до рум’яності, всипати паприку, перемішати. Перекласти до яблук. Печінку почистити від жилок, нарізати невеликими шматочками. Посолити, поперчити, перемішати, щоб сіль і чорний перець рівномірно покрили шматочки. Обкачати їх у борошні й обсмажити на великому вогні, щоб одразу утворилась скоринка (2 хв.). Довго смажити не треба, щоб печінка не пересохла, а залишилась ніжною. Додати до печінки яблука, цибулю. Накрити сковорідку кришкою, тушкувати на маленькому вогні 7—10 хв.
Анна КОЗАЧЕНКО. м. Пирятин.
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