Смажені кабачки з часниковим соусом на майонезі та кефірі.
- 3 молоденькі кабачки
олія
- сіль
- борошно та крохмаль (навпіл)
Соус:
- 50—70 г жирного кефіру
- 3—4 столові ложки майонезу
- 2—4 зубчики часнику
- гілочки кропу
- сіль
- чорний мелений перець
Кабачки нарізати кружальцями. Посолити, залишити на 10—15 хв., зайву рідину злити. Борошно змішати з крохмалем (для хрусткішої паніровки). Обкачати кабачки. Обсмажити в олії з обох боків до рум’яності. Викласти на паперовий рушник. Для соусу викласти в миску майонез і кефір, додати вичавлений часник, січений кріп, дрібку солі та мелений перець — усе розтерти.
У форму викласти один шар кабачків, змастити соусом. Зверху — кабачки та соус, чергуючи шари. Дати постояти 15 хв.
Порада: такий соус чудово смакує не лише зі смаженими кабачками, а й баклажанами, шаурмою та печінковим тортом.
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