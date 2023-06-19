Смажені кабачки з часниковим соусом на майонезі та кефірі.

3 молоденькі кабачки

олія

олія сіль

борошно та крохмаль (навпіл)

Соус:

50—70 г жирного кефіру

3—4 столові ложки майонезу

2—4 зубчики часнику

гілочки кропу

сіль

чорний мелений перець

Кабачки нарізати кружальцями. Посолити, залишити на 10—15 хв., зайву рідину злити. Борошно змішати з крохмалем (для хрусткішої паніровки). Обкачати кабачки. Обсмажити в олії з обох боків до рум’яності. Викласти на паперовий рушник. Для соусу викласти в миску майонез і кефір, додати вичавлений часник, січений кріп, дрібку солі та мелений перець — усе розтерти.

У форму викласти один шар кабачків, змастити соусом. Зверху — кабачки та соус, чергуючи шари. Дати постояти 15 хв.

Порада: такий соус чудово смакує не лише зі смаженими кабачками, а й баклажанами, шаурмою та печінковим тортом.