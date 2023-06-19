Раніше цю рослину вирощували переважно на півдні. Дійсно, чим більше сонечка, тим ароматнішою буде лаванда. Однак навіть у центральних регіонах вона чудово почувається та пишно цвіте. Тож все частіше зустрічається в наших квітниках.

Для збору обирають теплий сухий сонячний день. Найкращий час — ранок, але коли висохне роса, проте в жодному разі не денна спека.

БУКЕТ НЕ ЗАВ’ЯНЕ

Зрізують стебла з квітами садовими ножицями, секатором чи гострим ножем. Іноді можна прочитати, що на букети лаванду краще збирати, щойно вона почне розпускатись. Але при цьому рослина ще не набуде повної декоративності. Та головне — найбільший вміст ефірної олії в лаванді накопичується наприкінці цвітіння. Тож поспішати зі збиранням не варто, як і запізнюватись. При збиранні квітів кущ одразу ж можна формувати. Обрізують не повністю, щоб мав сили рости далі.

Спосіб 1. Щоб заготовити букети з лаванди, сушити квіти краще відразу в оберемочках. Для цього їх зв’язують мотузкою або ще краще — фіксують резинкою. Коли стебла висихатимуть і зменшуватимуться в розмірах, вони не розсипатимуться. Оберемочки мають бути не більше 5 см в діаметрі. Найкраще такі букети сушити в підвішеному стані квітами донизу в темному місці. Для цього натягують мотузку та чіпляють до неї букетики. До речі, якщо протягнути таку мотузку в приміщенні вздовж стіни та начіпляти на неї кілька букетиків у ряд — така композиція буде окрасою оселі, додасть їй нотку Провансу.

Триває висушування від 2 до 4 тижнів. Час від часу перевіряють: якщо окремі квіти почнуть осипатись — рослина висохла.

Спосіб 2. Стебла з квітами висушують не в підвішеному стані, а на рівній поверхні, розклавши тонким рівним шаром на папері на відкритому сонці. Час від часу перевертають для рівномірного просушування. При такому способі рослини висушуватимуться значно швидше, протягом 7—10 днів. Однак є ризик того, що дещо втратять свій колір. Досвідчені квітникарі радять сушити через скло.

ДЛЯ АРОМАТУ

У такому разі потрібно дочекатись, доки квіти повністю розпустяться. У цей час їхні коробочки містять максимальну кількість ароматичних речовин. Збирають лише стебла з квітами, листя видаляють. Якщо потрібні лише квітки, їх після висушування обережно пальцями знімають зі стебел, а потім зсипають у ємності.

Якщо сировини багато, іноді рядять сушити лаванду в електросушарках. Та все ж цей спосіб не надто рекомендований, бо сировина не буде такою ж ароматною, як при природному висушуванні. Хоча в електросушарках і є режим «Трави». Можна використовувати й духовки, але тут високий ризик зіпсувати траву.

ЗБЕРІГАННЯ

Подрібнену сировину добре тримати в паперових пакетах, дерев’яних і картонних коробках. Вона зберігає свої ароматичні та корисні властивості до 12 місяців. Приміщення для зберігання повинно бути сухим і темним. Із засушеними букетиками поводяться дуже обережно, бо квіти легко осипаються. Щоб надати їм міцності, збризкують лаком для волосся сильної фіксації. Бажано не розміщувати букети поруч із опалювальними приладами.

І У ВАЗІ, І В АПТЕЧЦІ

А використовують сушену лаванду дуже широко: для декорування осель, у медицині (як заспокійливе), косметології, кулінарії (чудово доповнює чай і каву). Аромат лаванди не подобається молі. До того ж саше (невеличкі полотняні мішечки), розкладені в шафах, нададуть білизні приємного аромату. А от для лавандових ванн можна використовувати букети, що простояли рік.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.