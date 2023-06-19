Гемофілія — це рідкісне генетичне захворювання, при якому порушується нормальне згортання крові. Навіть незначне поранення може призвести до втрати великого об’єму крові, а внутрішні кровотечі можуть загрожувати життю.

Поширена думка, що гемофілія проявляється лише в чоловіків. Проте є один із різновидів порушень згортання крові — хвороба Віллебранда, яка зустрічається і в чоловіків, і в жінок. У жінок вона має складніший перебіг через менструацію. Без медикаментозного втручання вірогідність зупинки таких кровотеч низька, наголошують у НСЗУ.

Основними симптомами гемофілії та хвороби Віллебранда є:

✔ тривалі посттравматичні кровотечі;

✔ часті тривалі носові кровотечі;

✔ кровоточивість ясен при прорізування зубів;

✔ утворення значної кількості синців без травматизації;

✔ значні посттравматичні гематоми;

✔ тривалі менструальні кровотечі в жінок (від 7 до 14 днів).

Саме на ці симптоми має звернути увагу сімейний лікар, а також з’ясувати, на що хворіли в родині пацієнта і чи були подібні кровотечі.

Хворого можуть направити на коагулограму, рівень функціональності фактора Віллебранда та рівень фактору згортання крові VII (це безоплатно в межах амбулаторного пакета в закладах із договором з НСЗУ). У разі порушень у цих аналізах лікар первинки направляє пацієнта до гематолога, а той встановить діагноз і призначить терапію.

При постійному профілактичному введенні препаратів пацієнти можуть вести повноцінний спосіб життя та уникають ризику інвалідизації.

Для запобігання спонтанним кровотечам внутрішньовенно вводять ін’єкції фактору згортання крові. При помірних і легких формах це роблять після травми.