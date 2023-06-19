До страхового стажу після 1 січня 2004 року зараховуються періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості й отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) або матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації, згідно зі ст.24 Закону України від 09.07.2003 №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

До страхового стажу зараховуються ті періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, а з 1 січня 2004 року — враховуються місяці, в яких сплачено страхові внески.

Для обчислення пенсії за час перебування на обліку в центрі зайнятості буде враховано заробіток у розмірі мінімальної заробітної плати.