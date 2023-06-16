Смачний, яскравий і простий у приготуванні! Його можна подати влітку замість торта.

На 7 порцій

160 г вівсяного печива

30 г вершкового масла

400 г густої сметани

300 г кефіру

1 столова ложка ванільного цукру

120 г цукру (за смаком)

15 г желатину

100 мл води

ягоди або фрукти

Для вівсяної основи печиво подрібнити на крихту та змішати з розтопленим маслом. Так крихта не розмокатиме, а буде хрусткою. Поставити в холодильник на 15 хв.

Сметану змішати з кефіром (щоб десерт був менш калорійним). Всипати цукор, ваніль, перемішати міксером (чи ложкою) до розчинення крупинок. Желатин залити водою, залишити до набухання, розтопити на слабкому вогні до розчинення. Тоненькою цівкою влити желатин (кімнатної температури) до сметанної суміші, розмішати до однорідності. Поставити масу в холодильник, щоб вона почала «схоплюватися». Потім збити міксером до гладкості.

Ягоди подрібнити блендером чи розчавити товкачиком. У склянки чи широкі бокали викладати десерт шарами: пісочна крихта, сметанний шар, ягоди. Так чергувати. Поставити в холодильник на 30—60 хв.