На дні Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни 6 червня, могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ — можуть опинитися в криницях і відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною- терористом, застерігають у МОЗ.

Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, дотримуйтеся таких правил.

Пийте тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі та господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі — більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

На Херсонщині та в підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати та вживати (солити чи в’ялити) таку рибу категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм.

В областях формуються запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. У разі якщо відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування — негайно звертайтеся до лікаря.