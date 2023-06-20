На дні Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни 6 червня, могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ — можуть опинитися в криницях і відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною- терористом, застерігають у МОЗ.
Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, дотримуйтеся таких правил.
- Пийте тільки бутильовану або привізну воду.
- Воду для приготування їжі та господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі — більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.
- Кип’ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
- Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
- Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
- Ретельно мийте руки з милом.
- Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
- На Херсонщині та в підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати та вживати (солити чи в’ялити) таку рибу категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм.
В областях формуються запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. У разі якщо відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування — негайно звертайтеся до лікаря.
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