Домашня випічка із серії «все змішали і в духовку». Пиріг виходить пухким, ароматним і в міру солодким.

На форму 24х18 см:

2 середні яйця

150 г цукру

310 мл теплого кефіру

130 мл олії

280 г борошна

дрібка солі

2 чайні ложки розпушувача

дрібка ваніліну

1 столова ложка цедри апельсина

300 г ягід

Пиріг готується швидко, тому одразу увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Усі продукти мають бути кімнатної температури, тоді пиріг вийде пухким. У мисці з’єднати яйця, цукор, ваніль, сіль. Збити міксером на високій швидкості кілька хвилин на легку пінку.

Влити трохи підігрітий кефір і олію, додати цедру, трохи збити міксером. Окремо з’єднати борошно та розпушувач. Частинами всипати борошно до збитої маси, перемішуючи на невеликій швидкості міксера. Щойно борошно вмішається, тісто готове. За консистенцією воно виходить, як на оладки.

Форму застелити пергаментом. Викласти тісто. Розподілити ягоди, трохи вдавлюючи. Випікати пиріг близько 50–60 хв. Дати трохи охолонути, присипати цукровою пудрою.

Якщо розрізати цілий пиріг на дві частини, щедро змастити сметанно-ванільним кремом, а зверху оздобити мигдалевими пелюстками, свіжими літніми ягодами та листочками м’яти, вийде святковий варіант десерту.