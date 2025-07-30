Держава забезпечує учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», військовополоненим, після їх звільнення та їхнім дітям, дітям військовополонених, котрі загинули (померли), в тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах вищої освіти, — до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти, інформує Мін’юст.

* Державну цільову підтримку надають у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до інтернету, систем баз даних у державних і комунальних навчальних закладах;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів.

* Умови вступу

Діти ветеранів війни (УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни, військовополонені) та діти військовослужбовців проходять вступні випробування на загальних умовах. Розраховувати на переведення на вакантні бюджетні місця за умови наявності вільних бюджетних місць після зарахування абітурієнтів, які посіли вищі місця в рейтинговому списку, можуть тільки діти ветеранів війни.

* Вступники подають заяви:

1) в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника (ОЕКВ);

2) тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

у разі подання документів іноземцями, особами без громадянства (крім осіб із посвідкою на постійне проживання в Україні) та особами, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви на вступ до встановлених Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році строків подання електронних заяв/роботи електронних кабінетів вступників;

у разі перебування особи на ТОТ України;

у разі неможливості зареєструвати ОЕКВ або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

До кожної заяви в електронній та паперовій формі вступник додає текст мотиваційного листа.

Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі з питань освіти: https://vstup.edbo.gov.ua/, зазначивши такі дані:

адресу особистої електронної пошти, до якої особа має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника);

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код і рік отримання сертифіката національного мультипредметного тесту/екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на Єдиному вступному іспиті/Єдиному фаховому вступному випробуванні/Єдиному вступному випробуванні;

тип, серію та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності сертифіката НМТ/екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах (посвідчення УБД, рішення суду про позбавлення батьківських прав тощо).

В особистому електронному кабінеті вступник вносить свої номери телефонів із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку закладу вищої освіти з ним, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3×4.

Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому за потреби встановлюють перелік додаткових документів, необхідних для вступу.

* Для внесення пільги дітям військовим потрібно особисто або електронною поштою звернутися до закладу освіти з підтверджувальними документами:

копією свідоцтва про народження дитини;

копією посвідчення УБД/посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни/довідки про перебування військового в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України (батька або матері).

У разі відсутності технічної можливості подати такі документи через ОЕКВ для отримання пільги необхідно звернутися особисто або направити їх копії електронною поштою, якщо у закладу освіти є технічна можливість прийняти їх таким чином.

Для отримання пільги на освіту достатньо лише копії посвідчення УБД/посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни/довідки про перебування військового у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України (батька або матері) та свідоцтва про народження дитини. Звертатися до ТЦК та СП для отримання довідки про те, що особа є дитиною учасника бойових дій, військовослужбовця, не потрібно.

Державну цільову підтримку надають за рішенням керівника закладу освіти.