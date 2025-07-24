Хто не любить поласувати солодкими соковитими кавунами. Однак іноді від спокуси придбати кавун нас стримують численні міфи, пов’язані з цією ягодою. Та й власники баштанів щоразу з нетерпінням чекають: яким же буде врожай? І нерідко звичайні фізіологічні процеси сприймають за помилки у вирощуванні, хвороби тощо. Тож мало не ворожать над кавунами перед тим, як наважитись їх розрізати. Отже, нумо розбиратись і розвінчувати міфи.

Тріщини на м’якуші. Вони можуть виникати через нерегулярний полив, зокрема коли після тривалої посухи рослини отримали велику кількість води. Таке буває і через швидкий ріст: якщо кавун отримує багато вологи і росте дуже швидко, м’якуш може розриватися через надмірний внутрішній тиск. Водночас тріщини можуть бути спричинені надлишковим внесенням добрив, зокрема якщо перегодували азотом. М’якуш із ознаками нітратів має, до того ж, яскраво-червоний колір із фіолетовим відтінком. Пошкодження та появу тріщин спричиняють і деякі грибкові захворювання, наприклад, антракноз. Окремі сорти кавунів більш схильні до розтріскування, ніж інші.

Прожилки на ньому. Якщо прожилки білі, тонкі та м’які — це природні волокна, які є нормою і не становлять загрози. Вони зазвичай розташовані ближче до шкірки. Водночас мають насторожити жовті, товсті та жорсткі прожилки. Це може бути ознакою того, що кавун містить надмірну кількість нітратів. Такі краще не вживати, особливо дітям і людям із проблемами шлунково-кишкового тракту. Насторожити має також глянсовий зріз і відсутність характерного солодкого запаху.

Маєте сумніви? Тоді відріжте шматочок м’якоті кавуна й опустіть у воду.

Якщо вода просто помутніє і стане блідо-рожевою — кавун хороший. Якщо зафарбується в яскраво-рожевий, червоний або навіть фіолетовий колір — це свідчить про наявність великої кількості нітратів. Більшість їх накопичується у шкірці та прилеглій до неї м’якоті, натомість серцевина плоду більш безпечна.

Зернистість. Це одна з головних ознак стиглого і смачного плоду. Тому ласуйте і не бійтесь.

Жовта пляма на шкірочці. Ще одна ознака того, що з кавуном усе гаразд. Цю пляму часто називають «земляною», і вона є показником стиглості та солодкості кавуна. Утворюється на тому боці, який лежав на землі під час дозрівання і не отримував прямих сонячних променів. Велика, яскрава, жовта пляма свідчить про те, що кавун достатньо довго пролежав, дозріваючи природним чином. І чим темніший і насиченіший її колір, тим імовірніше, що плід повністю дозрів і накопичив максимальну кількість цукру. Якщо ж вся шкірочка однотонна і не має жовтої плями, це означає, що плід був зірваний ще зеленим.

Безнасінні. Замучилися випльовувати зернятка? Тоді безнасінні кавуни — саме для вас! Однак багатьох людей відлякує те, що це, можливо, якесь ГМО. Насправді боятись не варто, оскільки такими кавуни зробили селекціонери. Адже безнасінні кавуни — це гібриди (F1), і зазвичай вони не зовсім безнасінні, а мають мінімальну кількість рудиментарних кісточок, які легко проковтнути.

Для отримання врожаю безнасінних кавунів необхідно, щоб поруч висаджували звичайні сорти-запилювачі. Вони продукують пилок, який запліднює квітки безнасінних. Тому зазвичай насіння безнасінних кавунів продається одразу в суміші з насінням запилювача. При посіві таких гібридів варто враховувати, що можуть бути більш вибагливі до умов вирощування і мають нижчу схожість насіння порівняно зі звичайними сортами. Тому часто їх вирощують через розсаду.

Ранні «накачані» нітратами. Хоча нітрати дійсно використовують як добрива і можуть накопичуватися в рослинах, їхня концентрація в кавунах, особливо ранніх, зазвичай не є небезпечною. Як уже згадувалось, більша частина нітратів накопичується у шкірці та білій частині м’якоті, а не в солодкій червоній серцевині. До того ж аскорбінова кислота (вітамін С), якої багато в кавуні, допомагає нейтралізувати нітрати.

«Дівчатка» смачніші. Народне повір’я стверджує, що кавуни, які мають пласку основу з широким кружечком, є «дівчатками». Вони нібито солодші та мають менше кісточок, ніж «хлопчики» з опуклою основою та маленьким кружечком. Насправді кавуни — це плоди, які розвиваються із зав’язей жіночих квіток, і такого поняття як стать кавуна не існує взагалі. На солодкість і смак плоду впливає лише сорт, умови вирощування та час дозрівання.

Катерина ОКУНЬ.