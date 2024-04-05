Що може бути простіше, ніж до святкового столу загорнути в тонкі м’які скибочки шинки смачну начинку і красиво розкласти на тарілці! Купіть уже нарізану на пластинки шинку, тоді вона добре згортатиметься у трубочки.

КРАБОВА НАЧИНКА

10 пластинок шинки; 100 г крабових паличок; 1 варене яйце; 1 плавлений сирок; кілька гілочок зеленої цибулі; сіль; 1–2 столові ложки майонезу.

Яйце і сирок дрібно натерти. Щоб начинка була більш однорідною, крабові палички також краще натерти. А щоб було легше, натирайте, не розморожуючи їх повністю. Цибулю дрібно посікти. Змішати цибулю, сирок, яйце та крабові палички, майонез, добре розтерти, щоб начинка була однорідною. За необхідності зовсім трохи підсолити. Викласти рівномірно начинку на пластинки шинки, згорнути щільно трубочками, скріпити зубочистками.

СИРНО-ГОРІХОВА

10 пластинок шинки; 150 г домашнього кисломолочного сиру; 2 столові ложки густої сметани; маленький пучечок зеленої цибулі; 50 г волоських горіхів; 2 зубчики часнику; сіль.

Горіхи підсушити на сковорідці, подрібнити на крихту. Зелень посікти. Сир прокрутити на м’ясорубці для більшої однорідності та ніжності. Розтерти сир, вичавлений часник, сметану, зелень і горіхи, підсолити, перемішати. Викласти рівномірно начинку на пластинки шинки, згорнути щільно рулетиками, скріпити зубочистками.

ДУЖЕ НІЖНО — З ЯЄЧНЕЮ ВСЕРЕДИНІ

Усередині — начинка з яєчні-бовтанки із розплавленим сиром. У гарячому вигляді можна подати на сніданок, а в холодному буде чудовою закускою.

10 пластинок шинки; 4 яйця; 2 столові ложки молока; 4 столові ложки вершкового масла; 80 г тертого твердого сиру; сіль; чорний мелений перець; гілочки кропу.

Яйця збити з молоком, трохи підсолити. Масло розтопити в сковорідці, вилити яєчну масу. Як схопиться, швидко розмішати, щоб вийшла бовтанка. Засмажувати не потрібно, має бути ніжна однорідна маса. Викласти до гарячої яєчні сир, перемішати, щоб розплавився. Зняти з вогню. Додати до начинки посічений кріп і перець. Рівномірно розподілити начинку по шматочках шинки, згорнути трубочками, скріпити зубочистками.