1.Чим меншого розміру посадкова бульба, тим більший урожай вона дасть, і навпаки. Тому найкраще саджати бульби середньої величини, або розрізати великі так, щоб на кожній частині було кілька вічок.

2. Із глибоко посаджених бульб виростає багато бадилля та дрібний урожай.

3. Щоб отримати великі смачні бульби, бадилля злегка підламують. Після цього поживні речовини витрачаються виключно на розвиток бульби. Проводити таку процедуру потрібно через 1–2 тижні після цвітіння.

4. Фітофтора ніколи не розвивається на ґрунтах, багатих на мідь. Тому перед посадкою обробіть бульби розчином мідного купоросу (бордоською рідиною). Їм же обприскують бадилля, особливо в початковій стадії зростання.

5. Коли листя починає чорніти від фітофторозу, треба терміново зрізати бадилля.

6. По краях картопляного поля висаджують хрін, календулу, ароматичні трави — всі вони позитивно впливають на культуру. А от соняшник діє на картоплю гнітюче.

7. Відлякують колорадського жука: коріандр, котяча м’ята, настурція, пижмо, чорнобривці. Їх висаджують по краях картопляних грядок.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.