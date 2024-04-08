ХТО Є ТАКИМИ

Багатодітною сім’єю вважають подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживає і спільно виховує трьох та більше дітей. Зокрема, йдеться про осіб до 23-річного віку, якщо вони навчаються за денною формою в закладах професійної та вищої освіти нагадують в Уряді.

Статус багатодітної сім’ї можуть оформити, якщо один або обидва члени подружжя мають дітей, народжених у попередніх шлюбах, але діти проживають разом із ними в новій сімʼї.

Також відповідний статус надають, якщо хтось один із батьків самостійно виховує та проживає з трьома і більше дітьми.

ЯК І ДЕ ОФОРМИТИ

Для підтвердження статусу багатодітної сімʼї або дитини з багатодітної сім’ї потрібно зробити відповідне посвідчення. Документ видають дітям із 6 років та одному з батьків незалежно від місця проживання протягом десяти робочих днів із дати подання заяви.

Таке посвідчення можна оформити у структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади або у ЦНАП.

Для цього потрібні:

заява (оформлюється на прийомі в ЦНАП чи іншій установі);

одна фотокартка (кольорова або чорно-біла, розміром 30х40 мм);

копії свідоцтв про народження дітей;

копія свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, котрі не перебувають у шлюбі);

копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків із даними про прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта/копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

ПЕРЕДБАЧЕНІ ПІЛЬГИ

Сім’ї, які належать до багатодітних і мають відповідно підтверджений статус, можуть розраховувати на певні пільги від держави, зокрема:

50-відсоткову знижку на вартість палива, зокрема рідкого, якщо будинки не мають центрального опалення;

50-відсоткову знижку від затверджених тарифів абонплати за користування квартирним телефоном;

50-відсоткову знижку на оплату за ЖКП (у межах норм, визначених законодавством).

Діти, які народились чи проживають у багатодітній сім’ї, можуть претендувати на:

безоплатне отримання медикаментів за рецептом лікаря;

щорічне медичне обстеження;

безоплатний проїзд різними видами транспорту, незалежно від відстані та місця проживання (крім таксі);

безоплатне оздоровлення та відпочинок.

ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Допомогу починають виплачувати з місяця, коли один із батьків подав заяву та необхідні документи. Якщо родина стає багатодітною через народження одночасно двох і більше дітей, кошти виплачують на кожну дитину.

Фінансову допомогу надає орган соцзахисту за місцем зареєстрованого або фактичного проживання заявника.

Треба зауважити, що держава може не лише нараховувати виплати, але і позбавити права на їх отримання в разі, якщо батьки відмовились від виховання дитини або позбавлені батьківських прав.

Допомогу припиняють і за умови нецільового використання коштів та відсутності належних умов для утримання дитини. Також кошти не виділяють, якщо батьки влаштували дитину на повне державне утримання.

У 2024 році щомісячна сума виплат для багатодітних сімей становить 2100 грн на місяць. Виплати здійснюють на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років.