На садові меблі постійно впливають зовнішні чинники (волога, сонце, перепади температур). І хоча виготовляють їх переважно зі стійких до погодних факторів матеріалів, із часом все одно можуть потребувати реставрації.

Вироби з дерева під впливом вологи можуть гнити. Якщо пошкоджена значна частина деревини, її потрібно видалити та ретельно зачистити це місце. Краї підрівнюють. Беруть трохи більший за ушкоджений шматок іншої деревини (бажано тієї ж породи) і намагаються зробити його такої ж форми й розміру. На зріз пошкодженого місця наносять шар клею і прикладають вирізану заготовку, притискаючи важким предметом. Коли клей висохне, відремонтоване місце зачищають наждачним папером. Потім вкривають лаком чи фарбою.

Особливо часто від вологи псуються ніжки дерев’яних виробів. Щоб захистити їх, беруть будь-які пластикові пляшечки невеликого діаметра, обрізають нижню частину й одягають на ніжки, ізолюючи таким чином від вологи. Можна для профілактики періодично натирати меблі воском — він створить на поверхні захисну плівку.

Якщо на дерев’яних меблях просто облупився лак чи фарба, це покриття знімають із допомогою наждачного паперу, ґрунтують і наносять новий шар. Для цього добре підходить акриловий, масляний лак на натуральній основі.

Вироби з ДСП бажано пофарбувати. Це не лише значно подовжить термін їх експлуатації, а й надасть красивого вигляду. Перед тим, як фарбувати, меблі шліфують наждачним папером та вкривають шпаклівкою, щоб усунути дрібні дефекти. Після чого наносять шар фарби.

Пластиковим меблям не страшні опади та спека, однак можуть жовтіти. Їх достатньо періодично мити з милом чи мийним засобом. Сильно забруднені місця очищують спиртом, хлорвмісним засобом, сумішшю кальцинованої соди з водою. Однак якщо на них виникнуть якісь дефекти (подряпини, сколи), приховати їх буде неможливо. За бажання пластикові вироби можна пофарбувати. Оновити можна також за допомогою техніки декупаж, для чого знадобляться красиві серветки та декупажний клей.

Металеві вироби можуть потерпати від корозії. Такі місця спочатку очищують від іржі за допомогою спеціальної насадки для дрилі або звичайної металевої щітки, а потім наносять антикорозійний засіб. Як висохне, поверхню фарбують.

Меблі з алюмінію зазвичай взагалі ніякого догляду не потребують.

М’які садові меблі страждають від вологи, тому їх потрібно тримати під накриттям.

Іноді садові меблі достатньо просто оновити, приміром, перефарбувавши. Якщо мають чохли, оббивку можна періодично міняти. Краще надати перевагу водовідштовхувальному полотну.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнер.