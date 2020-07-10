Правильно визначити час збирання озимого часнику дуже важливо, це запорука його хорошої лежкості.

Основним сигналом до викопування є повне пожовтіння нижнього листя. А ось якщо вже лежить на землі, це означає, що часник перезріває. У такого розтріскуватимуться покривні лусочки, а головки розпадатимуться та погано зберігатимуться. Ще одна ознака, яка допоможе визначити час викопування часнику, – стан суцвіть. Для цього у кількох рослин залишають стрілки. Коли на суцвіттях лусне плівка і почнуть розкриватись – пора. Якщо на грядці росте один сорт, можна підкопати котрусь рослину та перевірити стан головок.

Господині ж знають, що в останній місяць перед збиранням врожаю суттєво скорочують поливи, а за 1–2 тижні – взагалі припиняють, за місяць до викопування обрізують стрілки. Збирають часник у суху сонячну погоду. Підкопують вилами разом зі стеблами й листям, очищують від землі та, якщо дозволяє погода, прямо на грядках укладають тонким шаром на просушування. Висмикувати руками не рекомендується – може обірватися стебло. Очищувати від грудочок землі також потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити часничини. Якщо погодні умови не дозволяють, часник переносять під навіс і витримують близько 5–7 днів. Після цього врожай сортують. Головки з ознаками пошкоджень або хвороб вибраковують. Обрізують корені (залишають близько 3 мм) та стебла (залишають близько 7–10 см).

До записничка! У головок, призначених для зберігання, корінці злегка обпалюють над вогнем, потримавши трохи над конфоркою, полум’ям свічки або запальнички. При цьому важливо не обпалити денце цибулин. Дехто, щоб зубки не проростали під час зберігання, заливає корінці гарячим воском або парафіном.