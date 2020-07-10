Надзвичайно ароматна і дуже смачна овочева зимова заготовка. Ніжні, але при цьому пружні шматочки кабачків справді чимось нагадують грибочки. Велика кількість часнику і зелені роблять закуску ще цікавішою. Можна використовувати кабачки будь-якої зрілості. Молоденькі нарізайте разом зі шкірочкою і насінням, а ось у більш зрілих потрібно обов’язково зняти грубу шкірку і видалити велике насіння. Кількість часнику і кропу можна змінювати на свій смак, а консерванти — сіль, цукор і оцет — радимо залишити, як зазначено в рецепті.

На 1 кг кабачків:

* середня морквина

* 3–4 зубчики часнику

* великий пучок кропу

* невеликий пучок петрушки

* столова ложка солі

* 2 столові ложки цукру

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

* 3 столові ложки оцту (9%)

* 3 столові ложки олії (без запаху)

Підготовлені кабачки нарізати невеликими шматочками. Додати терту на крупній тертушці моркву. Потім — дрібно нарізаний часник. Додати рубану зелень. Всипати сіль, цукор і перець. Влити оцет і олію. Все добре перемішати в мисці, залишити маринуватися на 3–4 год. при кімнатній температурі. Викласти в стерилізовані банки. Накладати дуже щільно, щоб овочі були повністю покриті соком, який виділиться при маринуванні. Прикрити стерилізованими кришками. Каструлю вистелити тканиною, щоб скло не лопнуло при нагріванні. Поставити банки, налити воду по плічка. Довести до кипіння, стерилізувати при слабкому кипінні банки на 1 л — 25 хв., 0,5 л — 15 хв. Відразу закрутити, банки перевернути і укутати до охолодження. За необхідності, якщо у вас великий урожай кабачків, пропорційно збільшуйте кількість інгредієнтів.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.