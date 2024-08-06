Завдяки малині оладки виходять цікавішими та смачнішими — солодкувате тісто чудово поєднується зі свіжою кислуватою ягодою. Такі оладки можна зробити і з іншими ягодами — смородиною, чорницею…

100 г малини

250 мл кефіру

40 мл води

1 маленьке яйце

250 г борошна

3 столові ложки цукру

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки соди

дрібка ваніліну

олія для смаження

У каструлю налити кефір, додати воду, перемішати. Поставити на слабкий вогонь, трохи прогріти, щоб було теплим. Важливо, щоб кефір не згорнувся грудочками.

В окрему миску вбити яйце, додати сіль, ваніль і цукор, перемішати. Влити кефір і ретельно перемішати. Поступово додати просіяне борошно, добре перемішуючи, щоб не було грудочок. Тісто має вийти доволі густим — важко сповзати з ложки. За необхідності додати ще борошна. Наприкінці додати соду й ретельно перемішати до утворення бульбашок. Більше тісто не перемішувати.

У розігріту олію викладати по столовій ложці тіста. На нього — ягоди. Знову накрити малину тістом. Смажити з обох боків на середньому вогні приблизно по 4 хв. Готові оладки викладати на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.