Боротьба з таким поширеним шкідником яблуні, як плодожерка, повинна тривати протягом усього сезону і бути комплексною.

Період вильоту метеликів досить тривалий, тож їхня гусінь з’являється протягом півтора місяця. Після виходу з яйця гусениця кілька годин повзає по листках і плодах, а потім вгризається в м’якоть плода, там прогризає хід до насінної камери, виїдає насіння та переходить у інший плід. О цій порі під деревами накопичується багато падалиці. Це пояснюється тим, що червиві яблука достигають раніше встановленого часу й опадають. Падалицю необхідно регулярно збирати, особливо якщо уражена. Такі плоди знищують. До речі, гусінь виповзає з плодів уночі, тому збирати падалицю краще ввечері. Хоча плодожерка й не становить загрози життю яблуні, шкідник значно послаблює її здоров’я і може знищити до 90 відсотків урожаю. Особливо активно розповсюджується в садах у суху літню погоду.

ПОЯСИ-ПАСТКИ

Гусінь із падалиці підійматиметься на дерево і продовжуватиме свою шкодочинну дію, адже за літо може давати кілька поколінь. Тож аби не дати їй дістатись до плодів, протягом сезону на стовбури дерев на висоті 30–60 см від землі накладають ловчі пояси. Перед тим ретельно очищують штамб від старої кори. Пояси можна зробити зі щільного обгорткового паперу завширшки 15–20 см, мішковини, гофрованого картону, у складки якого гусінь із задоволенням відкладає яйця. Такою стрічкою стовбур обмотують у 2–3 шари, зверху щільно закріплюють шпагатом. Оглядають пояси приблизно раз на 5–10 днів. Зібрану під ними гусінь знищують. Мені подобається також робити пояси зі вспіненого поліетилену завширшки 10 см. Стрічкою з цього матеріалу обмотую стовбур так, щоб краї трохи накладались один на одного. Закріплюю мотузкою або пластиковими стяжками, щоб поліетилен щільно прилягав до дерева. Наношу на пояс клей від шкідників. Непоганий пояс також вийде з липкої стрічки для мух. Важливо лише регулярно його замінювати. До речі, пояси потрібно накладати і на підпори.

За сильного ураження застосовують інсектицидні препарати: Інтавір, Децис, Каліпсо, Фуфанон, Золон згідно з інструкцією, обов’язково дотримуючись термінів обробки. В інструкції також вказані кратність і час обробок. Обробляють сад у ранкові чи вечірні години, коли немає вітру та опадів. Також важливо щоразу міняти препарат, щоб шкідник до нього не звикав.

НАРОДНІ ЗАСОБИ

Метеликів відловлюють на прокислий яблучний сік, компот або квас. Рідину наливають у невеликі ємності, які розвішують між гілок. Коли туди потраплять комахи, їх знищують і наливають свіжу порцію рідини. Також у кроні дерев розвішують клоччя, змочене в камфорному спирті. У фаховій літературі рекомендують обробляти дерева настоєм полину, хвої, тютюну тощо. Однак наскільки ефективними є такі заходи, важко сказати.

ПРОФІЛАКТИКА

Найкращою профілактикою є правильний догляд за деревами. Здоровий доглянутий сад шкідниками уражується значно менше. Восени та навесні очищують від старої кори штамби, щоб видалити кокони з гусінню, яка облаштувалася тут на зимівлю. Стару кору виносять із саду та знищують.

Є відомості, що шкідник не любить запаху помідорів, тож їх можна висаджувати поруч. Аби привабити комах, які знищують плодожерку, поруч із яблунями висаджують квітучі та ароматні рослини. При зборі падалиці дерева злегка струшують, аби впали вже уражені плоди.

Навесні проводять санітарне обрізування та видаляють старі й сухі гілки. Восени ретельно очищують територію від опалого листя та гілок, після чого їх знищують. Також восени проводять оранку ґрунту, щоб плодожерка опинилася на поверхні та вимерзла з настанням холодів.

Іван СИМАКОВ.