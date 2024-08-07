Отримали е-рецепт на «Доступні ліки», інсулін чи медичний виріб, але в аптеці немає потрібного препарату — як бути?

Якщо ліки ще є вдома і маєте час на очікування, замовте необхідний препарат в аптеці та заберіть його пізніше, пропонують у НСЗУ.

Зверніться до іншої аптеки, яка бере участь у програмі «Доступні ліки». Їх можна впізнати за наліпкою на дверях «Тут є «Доступні ліки» або «Інсуліни+».

Або зателефонуйте оператору контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, чи скористайтесь е-картою аптек: https://bit.ly/4cruNi8

Попросіть рідних отримати та привезти потрібні ліки. Повідомте їм номер вашого е-рецепта, щоб вони змогли звернутися до аптеки. Докладніше про це можна дізнатися за посиланням:

https://bit.ly/44YWpYI

Програма реімбурсації «Доступні ліки» немає територіальних обмежень, тому можете отримувати свої препарати там, де вам зручно.