Найскладніший, але один із найбільш дієвих і безпечних способів видалення хмелю — механічний. Для цього ділянку, де росте хміль, перекопують на глибину 20–30 см, а корені ретельно вибирають.

Ще один абсолютно безпечний спосіб — накрити ділянку, де росте хміль, темною плівкою щонайменше на сезон.

На допомогу прийде також селітра, яку насипають товстим шаром навколо кореневища хмелю. Потім ретельно поливають водою, аби швидко потрапила до коренів.

Найефективніший спосіб боротьби — гербіциди. Вони токсичні, тож застосовують їх чітко за інструкцією у вказаних пропорціях. При обробці важливо не потрапляти на культурні рослини, що ростуть поруч.

А ось такі народні засоби, як полив окропом, міцним розчином солі, соди чи оцту, на хміль, на жаль, не діють. Натомість вони можуть засолити або закислити ґрунт.

І найголовніше: боротьба з хмелем має бути регулярною.