Ця страва підійде тим, кому подобається смачний плов, але важко жувати м’ясо шматочками. А м’ясні кульки зроблені з фаршу — вони дуже м’які та соковиті, що особливо важливо для стареньких людей і малюків.

500 г фаршу (свинячого, яловичого або курячого)

300 г довгого рису

велика морквина

2 цибулини (велика і маленька)

чорний мелений перець

1,5 чайні ложки солі (без верху)

8–9 зубчиків часнику

олія

Заздалегідь замочити рис у холодній воді на 1 год. — цей прийом допоможе скоротити час приготування рису, що зробить його розсипчастим. У фарш додати подрібнені зубчики часнику і маленьку цибулину. Покласти чверть чайної ложки перцю і 0,5 чайної ложки солі. Перемішати. Вологими руками сформувати фрикадельки розміром трохи більше за волоський горіх. Швидко обсмажити в товстостінному посуді (зручно це робити у чавунній гусятниці) на сильно розігрітій олії до рум’яної скоринки. До готовності доводити не потрібно, головне, щоб схопилася скоринка. Фрикадельки викласти на тарілку. У цій же олії обсмажити дрібно нарізану велику цибулину до золотистого кольору (якщо олії після фрикадельок лишилося мало, влити ще). Додати до цибулі середньо натерту моркву, смажити все 3 хв. З рису злити воду. Додати до цибулі та моркви. Перемішати і залити холодною водою, щоб рис був вкритий на 2 пальця (приблизно 750 мл води). Додати чайну ложку солі та 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю. Опустити фрикадельки. Додати рубаний часник. Накрити кришкою, довести до кипіння, зменшити до слабкого вогню. Готувати 10 хв. з моменту закипання. Вогонь вимкнути. Дати настоятися поживному й ароматному плову під кришкою ще 10–15 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.