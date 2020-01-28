Нормальний апетит, тобто відчуття, пов’язане з потребою вживання їжі, свідчить про фізичне й психічне благополуччя організму. І навпаки, його зниження або відсутність спричинене певними негараздами.

Так, байдужість, навіть відраза до їжі буває зокрема при пухлинах мозку, нервово-психічних розладах, порушенні діяльності травлення, ендокринної системи, авітамінозі, інфекційних захворюваннях. Саме апетит завдяки сигналам із відповідних центрів у гіпоталамусі регулює надходження до організму необхідної кількості білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів.

У разі браку певних речовин для нормальної життєдіяльності передусім слід звернути увагу на достатнє надходження до організму вітамінів В 12 (ціанокобаламін), С (аскорбінова кислота) і заліза. Вони містяться у продуктах, БАДах і медикаментах, які можна придбати в аптеках за рекомендаціями лікаря.

Так, ціанокобаламін, добова потреба в якому становить 3—4 мкг і який не виробляється в організмі людини, надходить до нього разом із їжею нерослинного походження. Найбільше вітаміну В 12 містять печінка, м’ясо, морські продукти (краби, лососеві, сардини), молоко, яйця. Джерела аскорбінової кислоти — цитрусові, плоди шипшини, чорна смородина, обліпиха, помідори, картопля, яблука. Останні, а також червоне м’ясо, субпродукти (печінка, нирки, серце), шоколад, чорнослив, родзинки, курага та інші сухофрукти, зелені цибуля, петрушка, кріп здатні збагатити раціон залізом і його сполуками.

До однієї із причин відмови від їжі належать психологічні й емоційні розлади, пов’язані з певними неприємностями, стресами. Серед інших — тривалий безконтрольний прийом ліків, трав’яних настоїв без рекомендацій лікарів або у зв’язку з помилковим діагнозом, а також уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння, зловживання засобами для зниження ваги, використання неякісних медпрепаратів. До погіршення апетиту також призводять несвоєчасне вживання їжі, погана якість продуктів або їх неправильне поєднання (харчова несумісність), несмачні страви.

Злоякісна форма відсутності апетиту — анорексія (від грец. — без апетиту), що має психогенне походження, тож підлягає лікуванню за участю багатьох лікарів-фахівців.

Для нормалізації апетиту доцільно їсти в одні й ті самі години, невеликими порціями, 4—6 разів упродовж дня. Для активізації слиновиділення, якщо немає протипоказань, страви можна присмачувати приправами.

У перервах між уживаннями їжі, за порадою фітотерапевта Олени СВІТКО, корисно пити чаї або настої таких лікарських рослин, як м’ята, чебрець, полин, квітки волошки, коріння кульбаби. Вони та інші так звані гіркоти поліпшують апетит і сприяють травленню. Можна приготувати такий напій: 3 столові ложки подрібненого кореня тирличу залити 1 л білого вина, настоювати 5—7 днів, приймати ввечері й у вихідні по півсклянки перед уживанням їжі. А ще чудовий засіб для поліпшення апетиту й набирання ваги — порошок із сушеної люцерни, який додають у супи та салати.

Поліпшують апетит картопляний, яблучний соки, вода з лимоном, випиті за 10—20 хв. до вживання їжі.

У будь-якому разі при погіршенні апетиту слід шукати причину разом із лікарем.

Віра НІБАК, лікар-гастроентеролог.