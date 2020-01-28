Лушпиння цибулі збирайте у полотняну торбинку. Так завжди робили наші бабусі, а потім і я прочитала, що воно не лише містить повний набір мікро- і макроелементів, а й помічне в боротьбі зі шкідниками.

Проти попелиці, трипсів, павутинного кліща можна приготувати настій: 200 г лушпиння залити 10 л гарячої води, настояти 12—15 год., процідити й обприскувати рослини.

Для боротьби з морквяною мухою моркву обробляють настоєм: 400—500 г лушпиння замочити у 10 л води, настоювати 4—7 днів, процідити. Настій використовують для обприскування проти грибкових хвороб, у тому числі фітофторозу картоплі й томатів.

Допоможе настій цибулиння захистити капусту, інші хрестоцвіті. Для цього піввідра лушпиння заливають гарячою водою і накривають кришкою. Настоюють 2 доби, проціджують та обприскують рослини. Розсаду поливають настоєм лушпиння для профілактики «чорної ніжки».

Садячи картоплю, кладу лушпиння в ямки для захисту від колорадського жука — цей запах не подобається шкіднику. Не завадить додати його в лунки і при посадці капусти, томатів. Настоєм лушпиння також борюсь проти несправжньої борошнистої роси на огірках. Обприскувати треба до появи ознак хвороби і повторювати обробку кілька разів кожні 4—5 днів.

Після проціджування настоїв рештки не викидайте, а закладайте у компостні купи або під кущі ягідників. Сухе здорове лушпиння в сухому місці зберігається дуже довго, не втрачаючи корисних властивостей.

Ганна ГОЛЯКА.