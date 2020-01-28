Заварні млинці на кефірі з окропом виходять дуже м’якими і ніжними, з великою кількістю дірочок. Вони смачні навіть просто так, без начинки. А зі сметаною або варенням — взагалі смакота!

350 мл кефіру (2,5%)

350 мл окропу

2 яйця

3 столові ложки олії

2 столові ложки цукру

0,5 чайної ложки соди

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

шматочок вершкового масла

У миску налити теплий кефір. Додати соду, перемішати. Дати постояти 2 хв. — за цей час маса спіниться, сода добре погаситься і зовсім не відчуватиметься у готових млинцях. Додати яйця. Всипати сіль, цукор і ванілін (можна замінити 2 чайними ложками ванільного цукру). Перемішати. Всипати борошно, добре перемішати, щоб не було грудочок. Влити окріп. Дуже швидко перемішати, щоб яйця не згорнулися. Наприкінці влити олію — завдяки цьому сковороду можна не змащувати. Якщо ваша сковорода сильно прилипає, тоді змастіть її тонким шаром олії. Смажити на дуже добре розігрітій сковороді з обох боків до рум’яності. Одразу змащувати гарячі млинці вершковим маслом. Млинці виходять дуже м’якими, не рвуться, тому чудово підходять для налисників. Вони в міру солодкі, тож можна за цим рецептом готувати їх з будь-якими начинками.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.