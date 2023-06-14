Порційна випічка точно сподобається дітям, адже можна взяти піцу та бігти гуляти.
Тісто на 12 штук:
- 540—550 г борошна
- 1 середнє яйце
- 160 мл води
- 100 мл молока
- 60 г вершкового масла
- 15 г свіжих дріжджів
- 40 г цукру
- неповна чайна ложка солі
Начинка:
- 150 г кетчупу
- 350 г ковбаси (сервелат, салямі, лікарська)
- 350 г сиру (голландський, моцарела, сулугуні)
- 1—2 мариновані огірки
- оливки
- помідори черрі
- 1 яйце + 1 столова ложка молока для змащування
У миску влити тепле молоко та воду, розкришити дріжджі. Додати цукор, вбити яйце, перемішати. Поступово всипати борошно (відкласти 2 столові ложки, щоб не забивати тісто) та сіль.
Замісити м’яке тісто, воно має відставати від стінок миски, за необхідності підсипати ще борошна. Частинами, по шматочку, вмісити в тісто розм’якшене масло (вимішувати 10 хв.). Викласти тісто в змащену олією миску, накрити, поставити в тепло. Через 45 хв. обім’яти та знову поставити на підйом на 45 хв.
Готове тісто викласти на присипаний борошном стіл, розділити на 12 однакових частин. Кожен шматочок скачати в кульку, накрити плівкою, дати відпочити 15 хв. Кожну кульку розкачати на плескач 1 см завтовшки.
Викласти на застелене пергаментом деко (по 6 шт.), на відстані. Накрити плівкою, дати підійти 30—40 хв. Сир середньо натерти. Огірки нарізати тоненькими кружальцями. Ковбасу — тоненькою соломкою. Для змащування збити молоко та яйце. Коли заготовки підійдуть, пальцями зробити на кожній бортики. Змастити збитим яйцем із молоком і чайною ложкою кетчупу. Трохи сиру, по 2—3 кружальця огірків, зверху — ковбаса, знову сир. Далі — половинки помідорів та оливки. (Для більш корисного варіанта можна доповнити відвареною до напівготовності броколі чи солодкою перчиною).
Випікати міні-піци при 200 градусах 20—23 хв. (перші 10 хв. поставити деко на нижчий рівень духовки, а потім підняти вище, щоб підрум’янилися). Час випікання залежить від особливостей духовки.
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