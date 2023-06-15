Запущена Урядом 1 червня програма монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку за принципом «гроші ходять за дитиною» передбачає зміну механізму і системи надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, інформує Мінсоцполітики.

Відтепер держава виплачуватиме безпосередньо батькам кошти, на які вони зможуть самостійно придбати путівку для дитини в табір оздоровлення та відпочинку.

Отримати кошти на придбання путівки має право один із батьків або особа, яка його чи її замінює. Розраховувати на виплати можуть діти, які виховуються в малозабезпечених сім’ях і належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина з багатодітної сім’ї.

При цьому місце проживання такої дитини має бути задекларовано чи зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Для отримання коштів батькам (або особам, які його/її замінюють) достатньо відкрити спеціальну картку в «ПриватБанку», на яку буде зараховано 14165 грн на кожну дитину. Далі — обрати табір у карпатському регіоні з переліку закладів вищої категорії та придбати путівку.

Наразі батьки можуть самостійно перевірити себе в переліку отримувачів коштів, а також обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку за посиланням: https://bit.ly/43AAKVj

Детальна інформація щодо надання послуги за посиланням: https://bit.ly/3otJP3v