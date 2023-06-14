У більшості сортів дайкона є одна характерна особливість — це рослини короткого дня: коренеплід активно росте, коли день коротший за ніч. Саме тому їх висівають наприкінці червня або в липні.

Оптимальні терміни сівби — з третьої декади червня до кінця липня. Дайкон віддає перевагу легким ґрунтам — найкраще вдається на торф’яних або піщаних, коренеплоди виростають рівні, як на підбір. Утім, досвідчені господарі з успіхом вирощують його і на важкій глині, використовуючи хитрий прийом: у ґрунті за допомогою ручного бура роблять отвори глибиною 0,5 м і заповнюють їх піском або торфом. А ще краще їхньою сумішшю (1:1). І вже потім у кожну ямку висівають насіння на глибину 2 см. Оптимальна відстань між рослинами у ряду 25—30 см, між рядами — 60—70 см.

Норма поливу — як і для редьки: раз на тиждень по відру на кв.м. На родючих ґрунтах дайкон чудово обходиться без підживлення. Але якщо удобрити його золою, коренеплоди вийдуть смачнішими. Вносять її кожні 2 тижні, розкидаючи по поверхні ґрунту. Норма — склянка на кв.м.

А ось на бідних ділянках дайкон корисно підгодувати ще нітрофоскою — 2 ст.л. на 10 л води. Норма витрат — відро на кв.м. Вносять це підживлення, коли в рослин з’являться 3—4 справжні листки. Найкращі сорти для літнього посіву: Міновасі, Цезар, Місато зелений, Місато червоний.