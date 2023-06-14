Можливо, хтось коли-небудь ставив подібне запитання, адже серце працює кожну секунду протягом усього нашого життя і робить набагато більше, ніж будь-який інший орган.

Усе тому, що серце складається з кардіоміоцитів, особливих «суперстійких» до втоми клітин. І в них велика кількість мітохондрій — структур, які продукують АТФ — органічну сполуку, що переносить енергію для багатьох процесів, таких як скорочення м’язів, передача нервових імпульсів і відтворення клітин.

І щільність цих мітохондрій у 10 разів більша, ніж у будь-якій іншій м’язовій клітині. Саме тому серцю не потрібен відпочинок. А ще воно не примхливе до «палива»: чи то глюкоза, чи вільні жирні кислоти або лактат.

Чому ж тоді серцево-судинні захворювання посідають перше місце у сумній статистиці причин смертності в світі? А тому, що всі вони в 90 відсотках випадків є наслідком нашого способу життя та стресу.

Руслан ВЛАСЕНКО.