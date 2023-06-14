Подана через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України заява про призначення пенсії та необхідні документи мають бути опрацьовані не пізніше 10 днів після подачі, запевняють у ПФУ.

Якщо в результаті аналізу поданих документів виявлено будь-які недоліки, заяві надається статус «Відсутні документи або некоректності в документах». У такому разі користувач має можливість доповнити її необхідними скан-копіями (з урахуванням інформації в повідомленні, що надійшло в особистий кабінет) та відправити до ПФУ повторно.

Для цього призначено кнопку «Замінити документи», яка відкриває екранну форму заповненої раніше заяви. Натиснувши кнопку «Додати файл», можна приєднати скан-копії додаткових (або виправлених) документів.

Для відправки відкоригованої заяви до Фонду потрібно натиснути кнопку «Відправити в ПФУ». При цьому сама заява повторно вже не формується та не підписується, а залишається саме в тому вигляді, який було первинно сформовано та подано користувачем.