Класична лазанья з фаршем і соусом бешамель.

На форму 20х20 см

листи для лазаньї

350 г м’ясного фаршу

1 середня цибулина

400 г томатів

500 мл молока

50 г борошна

50 г вершкового масла

150 г твердого сиру

олія

сіль

чорний мелений перець

лавровий лист

дрібка меленого мускатного горіха

З помідорів зняти шкірку, м’якуш подрібнити. Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Додати фарш, розбиваючи лопаткою, щоб не було грудочок. Смажити на середньому вогні близько 7 хв. Додати томатну масу. Посолити, поперчити (можна додати дрібку цукру, якщо томати не солодкі). Тушкувати під кришкою на слабкому вогні близько 40 хв., помішуючи. Якщо готовий м’ясний соус вийшов рідким, зняти кришку й випарувати зайву рідину.

Для соусу бешамель у сковорідці розтопити масло. Всипати борошно, смажити на середньому вогні до кремового кольору борошна (2—3 хв.). Молоко закип’ятити із лавровим листком. Поступово влити до борошна молоко, помішуючи, щоб не було грудочок. Всипати чверть чайної ложки солі, мускатний горіх, перець. Тримати на слабкому вогні 2 хв. — соус загусне. Лавровий листок прибрати. Листи лазаньї відварити (перед збиранням) у великій кількості підсоленої води, 3—4 хв., до готовності не доводити.

Збираємо лазанью: форму щедро змастити вершковим маслом; викласти один шар листів лазаньї; трохи м’ясного соусу; полити частиною соусу бешамель; притрусити тертим сиром; накрити листами лазаньї.

Так збирати, доки закінчиться м’ясний соус і соус бешамель (2 столові ложки соусу бешамель і тертого сиру відкласти). Зверху мають бути листи лазаньї. Змастити їх соусом бешамель, притрусити сиром.

Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 25—30 хв., випікати до рум’яної скоринки. Перш ніж розрізати лазанью, дати їй постояти 15—20 хв.