Бурякові посіви потребують правильного догляду. На стадії 2—3 справжніх листочків потрібно прорідити сіянці на відстані 3—4 см.

Роблять це після дощу або поливу. Видалені можна висадити в іншому місці. Але пересадку краще робити в похмурий день або ввечері. Друге проріджування — коли в рослин буде 4—5 листків, на відстані до 6 см. Останнє — в серпні, відстань між буряками до 10 см. Після першого проріджування підгодуйте посіви: на 10 л води 1—2 ст.л. солі та 2 склянки золи. Настояти 2 доби й полити. Ще через два тижні — друге підживлення: на 10 л води 2 г борної кислоти (перед тим її розчиняють у невеликій кількості гарячої води). Це добре допомагає від гнилі. А ще за три тижні — знову підживлення золою із сіллю.

Після проріджування раджу підгорнути буряк так, щоб утворився невеличкий гребінь. Це допоможе сформуватися коренеплодам і захистить оголену кореневу шийку рослин.

Петро САГАЙДАК. Чернігівська обл.