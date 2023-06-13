Аїр (татарське зілля) належить до цінних лікарських рослин. Недарма ще з козацьких часів радили, щоб не боліли зуби, справно працював шлунок, жувати корінь аїру, а порошком із нього посипали гнійні рани, аби швидше гоїлися.

У народній медицині відвар кореня аїру досить широко використовують при шлункових захворюваннях, печії, порушенні балансу шлункового соку, для підсилення статевої активності. Його можна застосовувати для полоскання горла під час застуди, ангіни, ротової порожнини в разі запалення ясен. А порошок із кореня зміцнює імунну систему, покращує апетит (до чайної заварки додайте половину чайної ложки).

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Відвар з кореня аїру здебільшого готують із розрахунку ст.л. подрібненої сировини на 200—250 мл води. Доводять до кипіння та кип’ятять на малому вогні протягом 15 хв. Потім настоюють під кришкою 25—30 хв., час від часу помішуючи дерев’яною паличкою (варто брати вербову) для поліпшення екстракції. Перед вживанням проціджують. Однак слід пам’ятати, що для різних захворювань є свої норми дозування і вживання!

ПЕЧІЯ

Під час загострення недуги вживати чверть чайної ложки засушеного та подрібненого на порошок кореня аїру, запиваючи 150—200 мл теплої води (не більше 3—4 разів на день). Або ч.л. порошку залити 300 мл окропу. Настояти 20 хв. Не проціджувати. Пити по 100 мл тричі на день за 15—20 хв. до їди. Не передозовувати!

ПРИ ПОНИЖЕНІЙ КИСЛОТНОСТІ ШЛУНКОВОГО СОКУ

Застосовують засушений і подрібнений неспілий «цвіт» аїру (нагадує стержні салатового кольору): ч.л. сировини залити 200 мл окропу. Не кип’ятити. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Протягом дня випити за 5—6 разів. Вживати тільки під час загострення недуги! Так само готують і вживають відвар із кореня. Кип’ятити на малому вогні 4—5 хв.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Інколи відвари з аїру можуть негативно впливати на хворі нирки, тому неодмінно проконсультуйтеся з лікарем.

Тарас ЛЕХМАН.