Якщо у вас виникли проблеми або питання під час проходження військово-лікарської комісії, можна звертатись на номери гарячих ліній:

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ — 0 800 500 442

отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;

необхідні документи для ВЛК;

оскарження рішень ВЛК;

виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ — 0 800 602 019

проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;

ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я;

прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я.

КОМАНДУВАННЯ МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ — (044) 522-83-58

лікування у військово-медичних закладах;

медичне забезпечення військово-службовців ЗСУ.

СИЛИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ OБОРОНИ ЗСУ — 0 800 507 028

Інформаційна підтримка військово-службовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

Підтримка ветеранів війни: 0(63) 227-14-27 — з питань встановлення статусів і соціального захисту;

0(63) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

НАЦІОНАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, ПРИМУСОВО ДЕПОРТОВАНИХ І ЗНИКЛИХ ОСІБ — (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих і зниклих осіб.

УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР