Якщо у вас виникли проблеми або питання під час проходження військово-лікарської комісії, можна звертатись на номери гарячих ліній:
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ — 0 800 500 442
- отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;
- необхідні документи для ВЛК;
- оскарження рішень ВЛК;
- виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ — 0 800 602 019
- проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;
- ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я;
- прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я.
КОМАНДУВАННЯ МЕДИЧНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ — (044) 522-83-58
- лікування у військово-медичних закладах;
- медичне забезпечення військово-службовців ЗСУ.
СИЛИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ OБОРОНИ ЗСУ — 0 800 507 028
Інформаційна підтримка військово-службовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Підтримка ветеранів війни: 0(63) 227-14-27 — з питань встановлення статусів і соціального захисту;
0(63) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.
НАЦІОНАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ БЮРО З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ, ПРИМУСОВО ДЕПОРТОВАНИХ І ЗНИКЛИХ ОСІБ — (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)
Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих і зниклих осіб.
УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР
- 1545 — загальна урядова гаряча лінія;
- 1545 (на IVR кнопка 9) — гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їхніх сімей.
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